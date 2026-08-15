Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Danantara Bakal Tutup 874 BUMN, Sisakan 200 Perusahaan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |15:00 WIB
Danantara Bakal Tutup 874 BUMN, Sisakan 200 Perusahaan
Danantara Bakal Tutup 874 BUMN, Sisakan 200 Perusahaan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI) bakal menutup sekitar 874 perusahan BUMN, baik anak usaha, maupun cucu perusahaan. Hal ini sejalan dengan target pemerintah dalam mencapai efisiensi pengelolaan perusahan negara. 

CEO Danantara, Rosan Roeslani mengatakan saat ini jumlah perusahaan BUMN mencapai 1.074, hingga Agustus 2026 sudah berhasil dikurangi melalui skema merger, divestasi, likuidasi, hingga konsolidasi perusahaan yang totalnya sekitar 260 perusahan. 

"Kita juga kita gabungkan sehingga ini salah satu program yang kita jalankan dengan target memang pada akhir tahun ini kita bisa mencapai kurang lebih 200 perusahaan BUMN pada akhirnya," ujarnya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Sehingga dari posisi jumlah BUMN dari yang sebelumnya 1.074 perusahan, kemudian akan disisakan menjadi sekitar 200 perusahan, maka akan ada sekitar 874 perusahan yang akan dikurangi, baik anak usaha maupun cucu usaha dengan skema yang ditentukan oleh Danantara. 

"Contohnya misal kita menggabungkan perusahaan aset manajemen yang tadinya setiap bank dan juga financial institution di bawah BUMN punya perusahaan aset manajemen sendiri itu kita gabungkan," tambahnya. 

Menurut Rosan, konsolidasi dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki fungsi serupa agar struktur usaha BUMN menjadi lebih sederhana dan efisien. Salah satu contohnya adalah penggabungan perusahaan aset manajemen. Sebelumnya, masing-masing bank dan lembaga keuangan di bawah BUMN memiliki perusahaan aset manajemen sendiri. Perusahaan-perusahaan tersebut kemudian dikonsolidasikan.

"Contohnya misal kita menggabungkan perusahaan aset manajemen yang tadinya setiap bank dan juga financial institution di bawah BUMN punya perusahaan aset manajemen sendiri itu kita gabungkan," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236099/prabowo_subianto-EGUx_large.jpg
Prabowo Mau Tutup 750 BUMN, Tersisa 300 Perusahaan di Akhir 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236095/prabowo_subianto-QIY8_large.jpg
Prabowo Sentil BUMN: Rugi Terus tapi Laporan Untung, Ngarang Aja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236090/prabowo_subianto-ekqc_large.png
Prabowo Mau Usut Direksi BUMN 30 Tahun ke Belakang, Kerja Seenaknya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236083/prabowo_subianto-XcOE_large.png
Prabowo Prediksi Setoran Dividen BUMN 2026 Tembus Rp200 Triliun, 4 Kali Lebih Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/320/3234316/dony_oskaria-te2d_large.jpg
Temui Purbaya, Bos Danantara Bahas Restrukturisasi BUMN hingga Utang Whoosh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/320/3230244/bumn-Y5ZO_large.jpg
4 BUMN Sepakat Kebut Hilirisasi Mineral Kritis, Siap Pasok Bahan Baku ke Industri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement