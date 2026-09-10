Kok Bisa Anggota DPR Masuk Desil 4, Meski Akui Tak Pernah Terima Bansos?

JAKARTA - Anggota DPR RI Eva Stevany Rataba mengaku heran namanya tercatat dalam kelompok kesejahteraan Desil 4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Eva mempertanyakan bagaimana dirinya bisa masuk dalam kelompok tersebut, sementara dia mengaku tidak pernah menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan.

Eva mengatakan, dirinya baru mengetahui namanya tercatat dalam Desil 4 ketika persoalan tersebut muncul dalam pembahasan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) di Komisi X DPR RI.

“Saya sendiri merasa heran ketika mengetahui bahwa nama saya tercatat dalam desil 4. Karena itu, saat rapat Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik, saya langsung mempertanyakan bagaimana hal tersebut dapat terjadi dan meminta agar sumber serta proses pendataannya diperiksa,” kata Eva.

Tak berhenti di situ, Eva juga mendatangi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara untuk meminta penjelasan mengenai pencatatan namanya dalam Desil 4.

Dia meminta data tersebut segera diperiksa dan diperbaiki apabila ditemukan kesalahan dalam proses pendataan.

Mensos: Eva Kini Tak Lagi Masuk Desil 4

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul kemudian memberikan penjelasan terkait status Eva dalam DTSEN. Dia membenarkan bahwa nama Eva sebelumnya tercatat dalam kelompok Desil 4.