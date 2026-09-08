Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anaknya Masuk Desil 7 dan Tukang Becak 10, Purbaya: Kenapa Datanya Salah?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |19:49 WIB
Anaknya Masuk Desil 7 dan Tukang Becak 10, Purbaya: Kenapa Datanya Salah?
Anaknya Masuk Desil 7 dan Tukang Becak 10, Purbaya: Kenapa Datanya Salah? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menguji akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pascamunculnya laporan ketidaksesuaian penetapan kelompok kesejahteraan (desil). Langkah ini diambil untuk memastikan presisi data sebelum dijadikan acuan utama penyaluran program bantuan pemerintah.

Keresahan tersebut mengemuka setelah ditemukan anomali data, di mana anak Purbaya, Yudo Achilles Sadewa terdaftar di desil 7, sementara terdapat informasi seorang tukang becak justru masuk ke desil 10 atau kategori paling sejahtera. 

Purbaya mengaku heran lantaran proses pemutakhiran DTSEN 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dikabarkan belum sepenuhnya rampung.

"Kenapa datanya salah? Saya enggak tahu. Saya belum pernah cek dengan BPS gimana metodologinya, itu urusan mereka, mereka lebih ahli harusnya kan,” ujar Purbaya saat berbincang dengan awak media di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Purbaya menilai ketepatan desil sangat krusial karena kesalahan pendataan berisiko membuat program perlindungan sosial menjadi tidak tepat sasaran. Ia pun menyoroti kejanggalan laporan yang diterimanya dari masyarakat.

“Apalagi katanya anak saya desil 7, yang tukang becak ada desil 10. Kan enggak bener itu. Nanti saya cek lagi,” tegas Purbaya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/320/3240926/purbaya-JO2e_large.jpg
Purbaya: BNPB Punya Anggaran Rp5,7 Triliun, Dana Siap Pakai Bencana Rp950 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/320/3240908/purbaya-z7sr_large.jpg
Jakarta Mau Terbitkan Obligasi, Purbaya Ingatkan Risiko: Belajar dari Pengalaman Brasil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/320/3240902/menkeu_purbaya-FGwp_large.jpg
Seloroh Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Sudah Mati, Santai Aja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/320/3240887/purbaya-zeFm_large.jpg
Purbaya soal Rencana Buka Rekening Massal via BRI-BSI, Warga Dapat Saldo Rp80 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/320/3240861/menkeu_purbaya-E1YJ_large.jpg
Suka Duka Jadi Menkeu, Purbaya: Berat Badan Sempat Turun hingga Yakin Ekonomi RI Lepas dari Kutukan 5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/320/3239908/menkeu_purbaya-ezGC_large.jpg
Purbaya Tanggung PPh Bunga SBN Valas Domestik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement