Warga RI Usia 17 Tahun Otomatis Dapat Rekening Bank Saldo Rp50.000, Bisa Dicairkan!

Warga RI Usia 17 Tahun Otomatis Dapat Rekening Bank Saldo Rp50.000, Bisa Dicairkan! (Foto: Freepik)

JAKARTA - Warga negara Indonesia (WNI) usia 17 tahun otomatis mendapatkan rekening bank dengan saldo Rp50.000. Besaran saldo Rp50.000 tersebut bisa dicairkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan saldo awal sebesar Rp50.000 tersebut dapat ditarik oleh pemilik rekening. Dengan demikian, dana tersebut tidak menjadi saldo yang mengendap.

"Bisa, bisa ditarik," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Untuk mewujudkan instruksi Presiden Prabowo Subianto ini, pemerintah meminta Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mempersiapkan pembukaan rekening.

Airlangga menjelaskan, jumlah WNI berusia 17 tahun ke atas saat ini mencapai sekitar 200 juta orang. Nantinya, masing-masing rekening akan diberikan saldo awal sebesar Rp50.000.

Pemerintah pun menyiapkan anggaran dari APBN sekitar Rp11 triliun untuk membuat rekening dengan saldo awal Rp50.000. Adapun jika dihitung berdasarkan 200 juta rekening dikali saldo awal Rp50.000, kebutuhan anggarannya kurang lebih Rp11 triliun.

"Kalau 200 juta penduduk, atau sekitar Rp11 triliun lah," katanya.