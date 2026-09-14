IHSG Melemah ke Level 6.534 Usai Prabowo Lantik Menkeu Baru Suahasil

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah tipis pada perdagangan Senin (14/9/2026). IHSG berakhir di level 6.534, turun 0,1 persen dibanding penutupan sebelumnya. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara menjadi Menteri Keuangan pada hari ini, Senin (14/9/2026). Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Proses pelantikan dilakukan oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta.

Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak dalam rentang 6.371 sebagai level terendah, hingga 6.550,00 sebagai level tertingginya. IHSG dibuka di level 6.533,87 sebelum akhirnya bertahan di zona hijau sebelum penutupan perdagangan.

Namun, penguatan indeks hingga menjelang akhir sesi tersebut tidak diikuti mayoritas saham. Berdasarkan data perdagangan, sebanyak 455 saham melemah, sementara 229 saham menguat dan 279 saham stagnan.

Nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp17, 7 triliun, dengan volume perdagangan sebanyak 33,38 miliar saham ditransaksikan. Sementara itu, frekuensi transaksi mencapai sekitar 2,055 juta kali, dengan kapitalisasi pasar berada di kisaran Rp11.371 triliun.

Dari sisi sektoral, tekanan terbesar berasal dari sektor kesehatan yang terkoreksi 2,95 persen. Sektor energi menyusul dengan penurunan 1,66 persen, kemudian infrastruktur melemah 1,45 persen dan barang baku turun 1,41 persen.

Sektor non-primer juga terkoreksi 1,19 persen, diikuti transportasi yang turun 0,85 persen, teknologi 0,77 persen, serta properti 0,56 persen. Sektor primer menjadi relatif stabil dengan penurunan 0,04 persen.

Di tengah mayoritas sektor yang tertekan, hanya dua sektor dalam data tersebut yang mencatat penguatan. Sektor keuangan naik 0,55 persen, sedangkan sektor perindustrian menguat 0,45 persen.