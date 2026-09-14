IHSG Tiba-Tiba Anjlok 1,7 Persen ke 6.429, Saham BYAN Merosot

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup anjlok 1,7 persen atau 111,5 poin ke level 6.429.88 pada penutupan sesi I perdagangan siang hari ini Senin (14/9/2026).

Sebanyak 153 saham bergerak menguat, 542 saham melemah dan 268 saham lainnya tidak mengalami perubahan. Volume perdagangan tercatat mencapai 16,53 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp7,993 triliun. Frekuensi transaksi mencapai 1.180 juta kali.

Sementara itu, kapitalisasi pasar pada perdagangan tersebut tercatat sebesar Rp11.227 triliun.

Adapun saham masuk jajaran top gainers antara lain Semacom Integrated (SEMA) menguat 34,93 persen ke Rp197, Leyand International (LAPD) naik 34,78 persen ke Rp93, Mitra Pedagang Indonesia (MPIX) naik 29,13 persen ke Rp164 dan Fortune Indonesia (FORU) naik 25 persen ke Rp4.650.

Sedangkan saham top losers terdiri dari Reksa Dana Indeks Batavia (XBSK) turun 14,89 persen ke Rp566, Merdeka Gold Resources (EMAS) melemah 12,29 persen ke Rp7.675, dan Bayan Resources (BYAN) anjlok 11,13 persen ke Rp10.975.

(Dani Jumadil Akhir)

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