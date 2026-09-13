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RI Kejar Swasembada Kedelai 4 Tahun Lagi, 4.800 Hektare Lahan Disiapkan

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |08:20 WIB
RI Kejar Swasembada Kedelai 4 Tahun Lagi, 4.800 Hektare Lahan Disiapkan
Potensi lahan sekitar 4.800 hektare untuk mengembangkan ekosistem kedelai nasional. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) bersama PT Karya Unggulan Anak Bangsa (KUAB) menyiapkan potensi lahan sekitar 4.800 hektare untuk mengembangkan ekosistem kedelai nasional. Hal ini sebagai bagian dari upaya mendukung target swasembada pangan.

Utusan Khusus Presiden RI Hashim S Djojohadikusumo mengatakan, kolaborasi tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam membangun fondasi menuju swasembada kedelai sekaligus mengoptimalkan potensi lahan pertanian di Indonesia.

Sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman mengenai pemanfaatan lahan dan pengembangan budidaya kedelai dari hulu hingga hilir, dengan salah satu fokus utama membangun Pusat Pengembangan Benih Kedelai yang diharapkan dapat mendukung ketersediaan benih berkualitas bagi pengembangan kedelai nasional.

“Saya kira ini sangat strategis untuk swasembada pangan kedelai. Saya menyampaikan terima kasih kepada PTPN. Ini suatu kerja sama yang sangat strategis untuk bangsa Indonesia,”ujar Hashim dalam keterangannya,  Jakarta,  Minggu (13/9/2026).

Hashim berharap pengembangan kedelai nasional dapat mendorong tercapainya swasembada dalam waktu sekitar tiga hingga empat tahun. Ia juga melihat peluang besar untuk membangun ekosistem perbenihan kedelai yang dapat mendukung koperasi dan petani di berbagai wilayah Indonesia.

“Hendaknya, kita bisa swasembada kedelai ini mungkin dalam waktu 3–4 tahun. Dan saya kira maksud kita adalah untuk menyuplai, memasok benih ke koperasi atau ke banyak petani di seluruh Indonesia. Karena banyak lahan di Indonesia yang sangat cocok untuk kedelai,” ujarnya.

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