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RI Targetkan Swasembada Daging Sapi, Susu hingga Kedelai dalam 3-5 Tahun

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |18:10 WIB
RI Targetkan Swasembada Daging Sapi, Susu hingga Kedelai dalam 3-5 Tahun
Sasaran swasembada, Indonesia ditargetkan mampu mencapai swasembada daging sapi, susu, dan kedelai dalam tiga hingga lima tahun ke depan. (Foto: Okezone.com/Kementan)
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JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Indonesia terus mengejar swasembada sejumlah komoditas strategis yang masih belum terpenuhi. Dari 11 komoditas yang menjadi sasaran swasembada, Indonesia ditargetkan mampu mencapai swasembada daging sapi, susu, dan kedelai dalam tiga hingga lima tahun ke depan.

“Kita akan mendorong, mengejar. Dari 11 komoditas, masih ada tiga yang harus kita kejar, yaitu daging sapi, susu, dan kedelai. Kami yakin kalau kita kolaborasi dan kompak, pasti ini bisa kita capai,” kata Amran saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta, Senin (17/8/2026).

Ia optimistis target tersebut dapat diwujudkan dalam tiga hingga lima tahun melalui penguatan produksi serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Menurut Amran, upaya mencapai swasembada komoditas tersebut menjadi bagian dari pekerjaan besar pemerintah untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, Kementan juga mencatat capaian dengan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.

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