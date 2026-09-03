Prabowo di Forum Ekonomi Rusia Paparkan MBG, Swasembada Pangan hingga Ketahanan Energi

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia saat pidato sebagai tamu kehormatan utama dalam Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia, Kamis (3/9/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti program makanan bergizi gratis (MBG), swasembada pangan, ketahanan energi, hingga percepatan hilirisasi industri.

Prabowo mengatakan berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan pembangunan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Menurut dia, pembangunan tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

“Pembangunan tidak boleh hanya memberikan manfaat kepada segelintir orang. Pembangunan harus diukur dari meja makan keluarga-keluarga biasa,” kata Prabowo.

Dia menjelaskan, pemerintah menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Inilah alasan Indonesia menyediakan makanan bergizi gratis bagi seluruh anak-anak kami dan ibu mereka yang sedang hamil,” ujarnya.