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Kado Mentan untuk HUT Ke-81 RI: Swasembada Pangan dari 4 Tahun Jadi 1 Tahun

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |12:03 WIB
Kado Mentan untuk HUT Ke-81 RI: Swasembada Pangan dari 4 Tahun Jadi 1 Tahun
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan Indonesia mencatat surplus beras sekitar 3,67 juta ton pada 2026. (Foto :Okezone.com/Kementan)
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JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan Indonesia mencatat surplus beras sekitar 3,67 juta ton pada 2026. Produksi beras nasional diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri diperkirakan 31,10 juta ton.

Capaian tersebut disampaikan Amran saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta, Senin (17/8/2026).

Menurutnya, surplus beras menjadi salah satu bukti keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target.

“Kado ulang tahun dari Kementerian Pertanian untuk Republik Indonesia adalah Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya, dari target empat tahun menjadi satu tahun,” ujarnya.

Amran menambahkan, posisi Indonesia dalam produksi beras juga semakin kuat. Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 38,6 juta ton pada 2026/2027. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di ASEAN dan peringkat keempat dunia.

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