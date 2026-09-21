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Harga Beras Naik Saat Stok Melimpah, Mentan: Ada Mafia yang Bikin Ribut

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |19:03 WIB
Harga Beras Naik Saat Stok Melimpah, Mentan: Ada Mafia yang Bikin Ribut
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyinggung adanya mafia di balik kenaikan harga beras. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyinggung adanya mafia di balik kenaikan harga beras yang terjadi di tengah kondisi stok yang dinilai melimpah.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan harga beras nasional pada pekan ketiga September berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Pemerintah (HAP).

"Beras kenapa naik? Kenapa naik padahal stok banyak? Ada mafia. Ini yang bikin ribut," ungkap Amran dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (21/9/2026).

Amran bahkan menyebut dugaan praktik tersebut merugikan masyarakat hingga Rp90 triliun. Dia mencontohkan adanya beras yang dibeli dengan harga Rp13.000, tetapi kemudian dijual hingga Rp57.000 per kg.

"Tahu nggak? Itu Rp90 triliun diambil haknya rakyat. Itu penipuan. Haknya rakyat kan? Benar nggak? Ya itu yang diberitakan. Benar. Bayangkan harganya Rp13.000. Dia jual Rp57.000. Adil nggak itu? Menurutmu apa dia? Orang baik? Penipu," lanjutnya.

Menurut Amran, kenaikan harga beras saat ini tidak seharusnya terjadi karena pemerintah memiliki stok beras dalam jumlah besar. Dia menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi praktik mafia beras.

"Enggak ada ruang bagi mafia beras di Indonesia. Kita berhadapan," tegas Amran.

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