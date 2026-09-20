Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tenang, Stok Beras di RI Aman hingga Nataru

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |17:01 WIB
Tenang, Stok Beras di RI Aman hingga Nataru
Tenang, Stok Beras di RI Aman hingga Nataru (Foto: Kementan)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pasokan beras tetap aman hingga periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Hal ini tercermin dari pasokan beras yang masuk ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) yang masih normal di kisaran 1.500 ton per hari.

Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan, pemantauan langsung ke PIBC menunjukkan ketersediaan beras secara keseluruhan masih dalam kondisi aman. Meski terdapat kemungkinan penurunan permintaan seiring penyaluran bantuan pangan.

"Dari pemantauan yang kami lakukan, pasokan beras masih berada di kisaran 1.500 ton per hari. Memang dimungkinkan terdapat sedikit penurunan permintaan di pasar, salah satunya seiring dengan penyaluran program bantuan pangan kepada masyarakat, namun stok secara keseluruhan tetap aman," ujar Maino, Jakarta, Minggu (20/9/2026).

Maino menegaskan pemerintah terus menjaga stabilitas pasokan untuk mengantisipasi kebutuhan pangan menjelang akhir tahun, termasuk periode Nataru. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tetap dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau.

Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) juga didukung realisasi pengadaan dalam negeri. Hingga 18 September 2026, pengadaan gabah dan beras nasional telah mencapai 3.958.605 ton atau sekitar 98,96 persen dari target 4 juta ton.

Pemerintah, kata Maino, juga terus menggencarkan stabilisasi pasokan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras, yang realisasinya sejak Maret telah mencapai 809.865.665 kg, atau 97,81 persen dari target.

Sementara itu, penyaluran Bantuan Pangan Beras untuk alokasi Juli-September 2026 per 18 September 2026 telah mencapai 682.671.450 kg, atau 68,45 persen dari total pagu 997.332.240 kg, guna mendukung masyarakat penerima manfaat di seluruh Indonesia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/320/3243130/beras-mlJ1_large.jpg
25 Merek Fortifikasi Palsu Ditarik, Bulog Diminta Amankan Beras Premium di Ritel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/320/3242942/ilustrasi_beras-yYgh_large.jpg
7 Fakta Beras Fortifikasi Palsu, Harga Rp13.000 Dijual Rp57.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/320/3242900/ilustrasi_beras-hAMN_large.jpg
BPKN Desak Pelaku Pemalsuan Beras Fortifikasi Ganti Rugi Konsumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242160/beras-dRhB_large.jpg
Modus Produsen Beras Fortifikasi Palsu yang Rugikan Konsumen Rp89 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242159/mentan-AqeW_large.jpg
Mentan Bongkar 25 Merek Beras Fortifikasi Palsu, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3242070/beras-0u5D_large.png
Stok Beras Bulog Turun Jadi 4,72 Juta Ton, Ternyata Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement