Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Stok Beras Bulog Turun Jadi 4,72 Juta Ton, Ternyata Ini Penyebabnya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |22:03 WIB
Stok Beras Bulog Turun Jadi 4,72 Juta Ton, Ternyata Ini Penyebabnya
Beras (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Stok beras Bulog turun menjadi 4,722 juta ton dari sebelumnya mencapai 5,4 juta ton. Direktur Utama Bulog, Rizal, mengungkap penurunan stok tersebut disebabkan tingginya penyaluran beras untuk bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Sekarang yang ada di gudang sudah turun. Yang kemarin 5,4 juta ton, sekarang tinggal 4,722 juta ton," kata Rizal saat menerima kunjungan Komisi XI DPR di Kantor Bulog, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2026).

Rizal menjelaskan, salah satu penyebab penurunan stok adalah penyaluran bantuan pangan periode Februari-Maret. Dalam program tersebut, bantuan diberikan kepada 33,2 juta penerima manfaat sebanyak dua kali.

"Kenapa angkanya jadi turun? Karena sudah banyak untuk bantuan pangan bulan Februari-Maret itu sebanyak 33,2 juta penerima manfaat dikali dua, itu lebih kurang sekitar 600.000 ton," jelas Rizal.

Selain itu, Bulog kembali menyalurkan bantuan pangan untuk periode Juli, Agustus, dan September. Total beras yang dikeluarkan untuk program tersebut hampir mencapai 1 juta ton. Stok Bulog juga berkurang akibat penyaluran beras melalui program SPHP.

"Ditambah lagi penyaluran SPHP, SPHP yang kami salurkan di awal tahun sampai hari ini sudah mencapai 800.000 ton. Jadi keluarnya cukup banyak alhamdulillah," lanjutnya.

Di sisi lain, Rizal menyampaikan stok beras Bulog di Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini mencapai 22.051 ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 21.000 ton berada di gudang, sedangkan 802 ton lainnya berada dalam pengolahan lokal dan regional.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bulog Beras Bulog Beras
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3241916/mentan-4dEp_large.jpg
El Nino Picu Kekeringan 50.000 Hektare Lahan, Mentan Buka-bukaan Stok Beras di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/320/3241644/beras-MZwd_large.png
Bapanas: Bantuan Beras Tak Boleh Dipotong, Ada Pungutan Akan Ditindak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/320/3240844/beras-ZVGt_large.jpg
Bansos Beras Dilanjutkan hingga Desember 2026, Stok Aman?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240658/mentan-kphL_large.jpg
Mentan Pastikan Produksi Beras Nasional Aman di Tengah El Nino, SPHP Medium Ditambah 1 Juta Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240627/beras-WaCV_large.jpg
Beras SPHP Medium Ditambah 1 Juta Ton Imbas Harga Naik akibat Kemarau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/320/3239960/beras-5nmA_large.jpg
Bapanas: 93 Persen Sampel Beras Fortifikasi Tak Penuhi Standar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement