El Nino Picu Kekeringan 50.000 Hektare Lahan, Mentan Buka-bukaan Stok Beras di RI

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut sekitar 50.000 hektare (ha) lahan pertanian telah terdampak kekeringan akibat fenomena El Nino. Meski demikian, Amran menegaskan kondisi tersebut masih dalam batas aman dan belum mengganggu produksi pangan nasional.

"Kekeringan yang masuk mungkin sekarang ya estimasi 50 ribuan hektare. Tapi itu masih posisi aman. Kita lihat dari BPS produksi kita masih aman," katanya saat dijumpai di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan pada Senin (14/9/2026).

Amran menjelaskan, lahan yang terdampak kekeringan terutama berada di daerah upland atau wilayah dengan kondisi geografis yang lebih tinggi. Wilayah tersebut tersebar di Pulau Jawa maupun luar Jawa. Adapun untuk mengantisipasi dampak kekeringan, pemerintah, kata Amran telah menyiapkan sejumlah langkah.

"Solusinya adalah kita pompanisasi, kemudian irigasi, irpom (irigasi pompa), sumur dalam, sumur dangkal," lanjutnya.

Amran mengatakan pemerintah juga memfokuskan penanaman di wilayah yang telah memiliki jaringan irigasi. Menurutnya, perbaikan irigasi yang telah dilakukan mencakup sekitar 3-4 juta hektare lahan. Selain itu, digunakan juga benih yang lebih tahan terhadap kekeringan serta metode budidaya yang diklaim mampu meningkatkan produktivitas.

"Caranya adalah yang pertama, benih tahan kekeringan. Yang kedua, metode baru yang produksinya bisa 10 ton, 12 ton. Metode AAS (Modern - Advanced Agricultural System)," ucap Amran.