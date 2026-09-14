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Prabowo: Indonesia Bertahun-tahun Impor Beras-Jagung, Kini Jadi Eksportir!

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |11:36 WIB
Prabowo: Indonesia Bertahun-tahun Impor Beras-Jagung, Kini Jadi Eksportir!
Prabowo: Indonesia Bertahun-tahun Impor Beras-Jagung, Kini Jadi Eksportir! (Foto: Setpres)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menceritakan transformasi sektor pangan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Minggu (13/9/2026).

Dalam sesi pertemuan bertema Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth, Prabowo menegaskan Indonesia telah mengalami perubahan penting dari negara yang selama bertahun-tahun bergantung pada impor sejumlah komoditas pangan menjadi negara yang mulai mampu melakukan ekspor.

“Selama bertahun-tahun, Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor terbesar untuk komoditas pangan seperti gandum, beras, dan jagung,” kata Prabowo.

Menurutnya, kondisi tersebut kini mulai berubah seiring penguatan sektor pangan nasional. Indonesia bertekad untuk berkontribusi dalam menyediakan pangan bagi dunia.

“Kini, kita telah menjadi negara pengekspor dan ke depan kita akan mampu meningkatkan kontribusi serta dukungan bagi dunia,” ujarnya.

Prabowo juga mengungkap perubahan tersebut tidak hanya penting bagi ketahanan pangan dalam negeri di Indonesia, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk mengambil peran dalam rantai nilai global.

“Ini dapat menjadikan sektor pangan dan perdagangan komoditas biji-bijian sebagai sebuah peluang, sekaligus memperkuat posisi kita dalam rantai nilai global,” kata Prabowo.

 

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