Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Siapkan Bonus Rp3 Miliar untuk Atlet Peraih Medali Emas Asian Games 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |16:18 WIB
Prabowo Siapkan Bonus Rp3 Miliar untuk Atlet Peraih Medali Emas Asian Games 2026
Prabowo Siapkan Bonus Rp3 Miliar untuk Atlet Peraih Medali Emas Asian Games 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bonus Rp3 miliar bagi atlet Indonesia yang berhasil meraih medali emas pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026. 

Hal itu disampaikan Prabowo saat melepas Kontingen Indonesia menuju Asian Games ke-20 Aichi-Nagoya 2026 di Istana Negara Jakarta, Rabu (9/9/2026).

"Saya diberi laporan oleh Pak Erick, 'Pak, untuk Sea Games medali emas dapat Rp1 miliar ya'. Tapi ini Asian Games, medali emas Rp3 miliar," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, penghargaan tersebut tidak hanya diberikan kepada atlet peraih medali emas. Atlet yang meraih medali perak dan perunggu juga akan mendapatkan perhatian pemerintah, termasuk dalam hal percepatan karier.

"Dan tanya semua pemimpin olahraga ya yang kemarin apa itu medali perak, medali perunggu pun karier-kariernya kita semua percepat," ujarnya.

Menurut Prabowo, pemerintah tidak boleh pelit memberikan penghormatan kepada atlet maupun pihak-pihak yang telah memberikan prestasi bagi Indonesia. 

"Kita jangan pelit, ya kan? Kalau baik kita memberi penghormatan," kata Prabowo.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/320/3241044/rekening_bank-OiY2_large.jpg
Prabowo Mau Buatkan Rekening Bank untuk Warga RI, Usia 17 Tahun Punya Saldo Rp50.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240744/prabowo_subianto-EBls_large.jpg
Prabowo Perintahkan Bansos Beras Dilanjutkan hingga Desember 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240741/prabowo_subianto-Fo32_large.jpg
Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Buka Rekening untuk Seluruh Warga RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240669/prabowo_subianto-ufDm_large.jpg
Minta Daftar Korporasi Biang Kerok Karhutla, Prabowo: Ini Kelewatan, Saya Ingin Tahu Milik Siapa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240666/prabowo_subianto-GYxs_large.png
Pohon Sawit Muncul Usai Karhutla, Prabowo: Tolong Diselidiki!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/470/3240656/prabowo_subianto-lEgA_large.png
Karhutla Membara Dekat IKN, Prabowo: Jangan Sampai Kebakaran!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement