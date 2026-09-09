Prabowo Siapkan Bonus Rp3 Miliar untuk Atlet Peraih Medali Emas Asian Games 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bonus Rp3 miliar bagi atlet Indonesia yang berhasil meraih medali emas pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Hal itu disampaikan Prabowo saat melepas Kontingen Indonesia menuju Asian Games ke-20 Aichi-Nagoya 2026 di Istana Negara Jakarta, Rabu (9/9/2026).

"Saya diberi laporan oleh Pak Erick, 'Pak, untuk Sea Games medali emas dapat Rp1 miliar ya'. Tapi ini Asian Games, medali emas Rp3 miliar," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, penghargaan tersebut tidak hanya diberikan kepada atlet peraih medali emas. Atlet yang meraih medali perak dan perunggu juga akan mendapatkan perhatian pemerintah, termasuk dalam hal percepatan karier.

"Dan tanya semua pemimpin olahraga ya yang kemarin apa itu medali perak, medali perunggu pun karier-kariernya kita semua percepat," ujarnya.

Menurut Prabowo, pemerintah tidak boleh pelit memberikan penghormatan kepada atlet maupun pihak-pihak yang telah memberikan prestasi bagi Indonesia.

"Kita jangan pelit, ya kan? Kalau baik kita memberi penghormatan," kata Prabowo.