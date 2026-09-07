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Minta Daftar Korporasi Biang Kerok Karhutla, Prabowo: Ini Kelewatan, Saya Ingin Tahu Milik Siapa

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |16:57 WIB
Minta Daftar Korporasi Biang Kerok Karhutla, Prabowo: Ini Kelewatan, Saya Ingin Tahu Milik Siapa
Minta Daftar Korporasi Biang Kerok Karhutla, Prabowo: Ini Kelewatan, Saya Ingin Tahu Milik Siapa (Foto: Tangkapan Layar)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta daftar korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Prabowo bahkan tidak segan mengancam korporasi tersebut dengan mencabut izin hak guna usaha (HGU).

Hal ini disampaikan Presiden setelah mendengar laporan yang disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat.

"Saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya," kata Prabowo dalam Rapat Terbatas (Ratas) terkait penanganan Bencana yang digelar, Senin (7/9/2026).

Prabowo tidak akan segan-segan mengambil tindakan berupa pencabutan seluruh izin operasional dari korporasi yang terlibat dalam karhutla.

"Nanti akan saya minta mungkin menteri kehutanan, ATR dan juga satgas PKH untuk menilai, kalau perlu kita segera cabut semuanya semua izin-izinnya kita cabut, HGU-nya, dan sebagainya," tegas Prabowo.

 

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