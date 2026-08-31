RI Tolak Utang IMF, Prabowo Tak Mau Banyak Pinjam Uang!

JOMBANG - Presiden Prabowo Subianto mengaku kaget Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditawari pinjaman oleh International Monetary Fund (IMF) saat berkunjung ke Washington DC, Amerika Serikat (AS) pada April 2026.

Prabowo mengatakan, pemerintah menolak tawaran tersebut karena Indonesia dinilai masih mampu menjalankan perekonomian tanpa pinjaman dari IMF.

"Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget, Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak, 'terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF'," kata Prabowo dalam penutupan Muktamar ke-35 NU, di Aula Gedung Serba Guna (GSG) Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Prabowo mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk tidak banyak meminjam uang.

Prabowo mengatakan, jika pemerintah harus meminjam, maka bunga yang dibayarkan harus diupayakan sekecil mungkin.

"Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang, yang bunganya sekecil mungkin," ujar Prabowo.