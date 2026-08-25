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Prabowo Ungkap Tak Ada Libur untuk Menteri: Tidak Sanggup Minggir, Banyak yang Ingin Gantikan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 25 Agustus 2026 |16:29 WIB
Prabowo Ungkap Tak Ada Libur untuk Menteri: Tidak Sanggup Minggir, Banyak yang Ingin Gantikan
Prabowo Ungkap Tak Ada Libur untuk Menteri: Tidak Sanggup Minggir, Banyak yang Ingin Gantikan (Foto: Tangkapan Layar)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan, hampir tidak ada tanggal merah atau libur bagi menteri-menterinya. Termasuk hari ini yang merupakan tanggal merah karena bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi 2026.

Sejumlah menteri terlihat hadir mengikuti launching dan groundbreaking proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp (Gigawatt peak) di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026) hari ini.

“Selamat bekerja, hari ini hari penting, walaupun libur, walaupun Maulid Nabi kita berjuang untuk rakyat kita,” kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo menyebutkan, hampir tidak ada tanggal merah bagi para jajaran Kabinet Merah Putih. Menurutnya, hal itu merupakan risiko pengabdian terhadap rakyat.

“Memang di Kabinet Merah Putih mungkin hampir tidak ada tanggal merah. Dan itu risiko, risiko pengabdian,” ujar dia.

 

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