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Bahlil Laporkan PLTS 1 MW per Desa ke Prabowo, Ini Updatenya

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 25 Agustus 2026 |15:54 WIB
Bahlil Laporkan PLTS 1 MW per Desa ke Prabowo, Ini Updatenya
Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 1 megawatt (MW) per desa
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JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 1 megawatt (MW) per desa sebagai bagian dari upaya memperluas akses listrik. 

Bahlil menyampaikan perkembangan tersebut saat peresmian pembangunan PLTS 100 GWp di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

"Kami juga laporkan untuk PLTS di beberapa tempat, 1 megawatt per desa sudah dilakukan oleh Pertamina. Pertamina di wilayah Sumatera itu telah melakukan (pembangunan PLTS) di desa yang tidak ada listrik. Sekarang sudah 1 megawatt, sudah ada dan masyarakat sudah dapat listrik," kata Bahlil.

Menurut Bahlil, pemerintah akan memperluas program tersebut ke berbagai daerah yang hingga kini belum mendapatkan akses listrik. Pengembangan PLTS 100 GWp akan disinergikan dengan program listrik masuk desa untuk memperluas elektrifikasi.

"Daerah-daerah yang belum ada listrik kita akan penetrasi dengan program 100 GWp dan listrik masuk desa agar semua ada listriknya," ujarnya.

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