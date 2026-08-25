PLTS 100 GWp Dimulai, Bali Siapkan 1.000 Hektare Lahan untuk Energi Bersih

Ketersediaan energi bersih menjadi salah satu kebutuhan penting bagi Bali untuk meningkatkan daya tarik pariwisata. (Foto: Okezone.com/Setpres)

JAKARTA - Ketersediaan energi bersih menjadi salah satu kebutuhan penting bagi Bali untuk meningkatkan daya tarik pariwisata. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah mengembangkan pariwisata yang lebih berkelanjutan di Pulau Dewata.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Bali telah lama merencanakan pengembangan pariwisata yang didukung penggunaan energi bersih.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

Bahlil menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Bali Wayan Koster yang telah menyiapkan lahan untuk mendukung program tersebut.

"Saya rapat dengan Pak Gubernur dan berterima kasih atas kehadiran Bapak karena Bali sudah sekian lama merencanakan menarik pariwisata, maka harus pakai energi yang bersih," kata Bahlil.