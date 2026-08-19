Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Siapkan Insentif Pajak untuk Dongkrak Investasi Geothermal

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |15:22 WIB
Bahlil Siapkan Insentif Pajak untuk Dongkrak Investasi Geothermal
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sedang menyiapkan pemberian insentif untuk mempercepat realisasi proyek-proyek panas bumi di Indonesia. (Foto :Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah sedang menyiapkan pemberian insentif untuk mempercepat realisasi proyek-proyek panas bumi di Indonesia. Pemerintah akan melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) guna memberikan kemudahan serta insentif bagi pengembangan bisnis geothermal.

"Kita akan memberikan terobosan dengan insentif pajak. Jadi nanti kita akan mengubah PP dan Perpres untuk kemudahan dan insentif terhadap bisnis sektor geothermal," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2026, Rabu (19/8/2026).

Menurut Bahlil, pemberian insentif diperlukan karena pengembangan geothermal masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari sisi keekonomian proyek. Ia menyebut nilai keekonomian listrik geothermal saat ini telah mencapai sekitar 9,5 sen dolar AS per kilowatt hour (kWh).

Namun, angka tersebut masih dinilai belum cukup menarik oleh pelaku usaha. Karena itu, pemerintah perlu menghadirkan terobosan agar investasi di sektor panas bumi semakin kompetitif.

Bahlil menuturkan pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap berbagai hambatan yang membuat pengembangan geothermal di Indonesia berjalan relatif lambat. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah proses regulasi yang dinilai masih panjang dan berbelit-belit.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/320/3237085//bbm_pertalite-aHLw_large.jpg
Pertalite Bakal Dibatasi, Bahlil: Yang Sudah Kaya Jangan Ambil Hak Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/320/3237080//bahlil-1aDt_large.jpg
Bahlil Targetkan Panas Bumi Sumbang 15 Persen Bauran Energi RI pada 2050
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/320/3235483//purbaya-Zugy_large.jpg
Bahlil-Purbaya Buka Suara Soal Isu Reshuffle
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/320/3235479//purbaya-pPt7_large.jpg
Saling Sanjung Menteri Nomor 1, Purbaya-Bahlil Bahas Nasib Pertalite  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/320/3234031//batu_bara-E2lK_large.jpg
Bahlil Prioritaskan Perusahaan Batu Bara dengan Setoran Besar dalam Relaksasi RKAB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/320/3230408//bahlil-Je5p_large.jpg
Bahlil Dampingi Prabowo Groundbreaking Blok Masela, Setelah 28 Tahun Akhirnya Dibangun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement