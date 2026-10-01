Bahlil Dilantik Jadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Tetap Rangkap Menteri ESDM

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dilantik menjadi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dilantik menjadi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Dirinya akan merangkap jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Memang saya dapat telepon dari Pak Seskab untuk Menko merangkap Menteri ESDM. Kita jalankan semua tugas dari Bapak Presiden," ujar Bahlil di Istana Negara, Kamis (1/10/2026).

Meski demikian, Bahlil belum menjelaskan secara rinci fungsi nomenklatur baru tersebut, sekaligus pembagian tugasnya sebagai Menteri ESDM.

"Amanah dari Bapak Presiden untuk bangsa dan negara. Nanti, kan saya belum dilantik. Setelah pelantikan, baru saya memberikan keterangan pers," lanjut Bahlil.

Sebagai informasi, sejumlah tokoh dan pejabat pada hari ini mendatangi Istana Negara untuk mengikuti agenda pelantikan pejabat kementerian maupun lembaga negara.

Seperti Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang rencananya akan dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Sementara itu, kursi Kapolri akan diisi oleh Komjen Suyudi Ario Seto.

Selain itu, ada pelantikan Menko PMK yang akan dijabat oleh Sugiono, Menteri Perindustrian Sarmnuji, Kepala Badan Reformasi Agraria Nasional Dedy Prasetyo, Wakil Menteri Imipas Kartoyo, dan Menko Hilirisasi Bahlil Lahadalia.

(Feby Novalius)

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