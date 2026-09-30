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Siapa yang Berhak Dapat BLT Rp5,4 Juta?

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |05:05 WIB
Siapa yang Berhak Dapat BLT Rp5,4 Juta?
Pemerintah masih mengolah data untuk menentukan masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA — Pemerintah masih mengolah data untuk menentukan masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Data tersebut nantinya akan diintegrasikan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Proses verifikasi juga akan memanfaatkan teknologi pengenalan wajah (face recognition). Masyarakat yang telah memenuhi kriteria akan menerima bantuan tunai melalui mekanisme yang nantinya ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, masyarakat yang merasa memenuhi kriteria tetapi belum mendapatkan bantuan akan diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah.

Luhut mengatakan, mekanisme tersebut disiapkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bansos.

“Jadi akan targeted dan akan membuat keadilan. Sekarang kan banyak yang tidak berhak menerima. Tetapi yang berhak, banyak juga yang tidak menerima,” kata Luhut.

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Topik Artikel :
Bansos BLT 2027 BLT Cair BLT
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