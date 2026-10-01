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Bahlil Tetap Ngantor di Kementerian ESDM Meski Jadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |17:02 WIB
Bahlil Tetap Ngantor di Kementerian ESDM Meski Jadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi
Bahlil Lahadalia tetap akan berkantor di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (Foto: Okezone.com/Feby)
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JAKARTA - Bahlil Lahadalia tetap akan berkantor di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meski kini mendapat tugas rangkap sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Bahlil mengatakan keputusan tersebut diambil untuk memudahkan pelaksanaan tugasnya sebagai Menteri ESDM sekaligus mengoordinasikan agenda hilirisasi dan transisi energi yang menjadi salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kantornya akan tetap di Kementerian ESDM. Sambil kita lihat perkembangan, karena fokus kita kan hilirisasi. Dari total investasi 100 persen, 90 persen ada di sektor ESDM," ujar Bahlil usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Sebelumnya, Presiden Prabowo melantik Bahlil sebagai Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap Menteri ESDM. Bahlil menyebut penugasan tersebut merupakan amanah dan tanggung jawab negara yang harus dijalankan dengan baik.

"Hari ini alhamdulillah kami melakukan pelantikan dan dilantik Pak Presiden. Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap sebagai Menteri ESDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya emban," kata Bahlil.

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