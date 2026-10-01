Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil Wamenkeu Nurkholisoh Ibnu Aman, Pernah Jadi Senior Economist BI hingga Peneliti

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |16:13 WIB
Profil Wamenkeu Nurkholisoh Ibnu Aman, Pernah Jadi Senior Economist BI hingga Peneliti
Presiden Prabowo Subianto melantik Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Okezone.com/Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Negara, Jakarta. Penunjukan Nurkholisoh dan Luky disiapkan untuk mendampingi Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam menjalankan tugas fiskal negara, berdampingan dengan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung yang telah dilantik beberapa waktu sebelumnya.

Pelaksanaan pelantikan pejabat bendahara negara ini mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029.

Sosok Nurkholisoh Ibnu Aman dikenal luas sebagai ekonom sekaligus akademisi yang memiliki rekam jejak panjang di Bank Indonesia (BI).

Dirinya memegang posisi sebagai Peneliti Senior (Senior Researcher) di bank sentral tersebut terhitung sejak November 2024 hingga saat ini.

Jauh sebelum posisi tersebut, Nurkholisoh telah meniti karier di lingkungan BI dengan mengemban jabatan sebagai Senior Economist sepanjang periode 2006 hingga 2019.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245364//pelantikan_menteri_dan_wakil_menteri-BuQA_large.jpeg
Profil Luky Alfirman, Mantan Dirjen Anggaran yang Dilantik Jadi Wamenkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245366//reshuffle-Lg5x_large.jpg
Daftar Menteri dan Wamen Ekonomi yang Dilantik Prabowo, Ganti Menperin hingga Bahlil Rangkap Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245361//menko_polkam-qLuN_large.jpg
Geser Djamari Chaniago, Dudung Abdurachman Dilantik Jadi Menko Polkam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245358//pelantikan_menteri_dan_wakil_menteri-H6vZ_large.jpeg
Respons Juda Agung soal Luky Alfirman Kembali ke Kemenkeu Jadi Wamenkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245355//listyo_sigit-Hc37_large.jpg
Prabowo Anugerahkan Bintang Mahaputera Adipurna untuk Listyo Sigit, Dedi Prasetyo Dapat Mahaputera Adipradana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245351//reshuffle-9qZu_large.jpg
Prabowo Lantik Saleh Mustafa Jadi Wamentan dan Irwan Meilano Jadi Wamen KKP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement