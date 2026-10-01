Profil Wamenkeu Nurkholisoh Ibnu Aman, Pernah Jadi Senior Economist BI hingga Peneliti

Presiden Prabowo Subianto melantik Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Okezone.com/Setkab)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Negara, Jakarta. Penunjukan Nurkholisoh dan Luky disiapkan untuk mendampingi Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam menjalankan tugas fiskal negara, berdampingan dengan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung yang telah dilantik beberapa waktu sebelumnya.

Pelaksanaan pelantikan pejabat bendahara negara ini mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029.

Sosok Nurkholisoh Ibnu Aman dikenal luas sebagai ekonom sekaligus akademisi yang memiliki rekam jejak panjang di Bank Indonesia (BI).

Dirinya memegang posisi sebagai Peneliti Senior (Senior Researcher) di bank sentral tersebut terhitung sejak November 2024 hingga saat ini.

Jauh sebelum posisi tersebut, Nurkholisoh telah meniti karier di lingkungan BI dengan mengemban jabatan sebagai Senior Economist sepanjang periode 2006 hingga 2019.