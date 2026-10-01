Respons Juda Agung soal Luky Alfirman Kembali ke Kemenkeu Jadi Wamenkeu

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyambut kembalinya Luky Alfirman ke lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setelah resmi dilantik sebagai Wamenkeu baru oleh Presiden Prabowo Subianto.

Juda menilai Luky bukan sosok asing di Kemenkeu karena telah memiliki rekam jejak kepemimpinan yang panjang di jajaran kementerian tersebut, sehingga diyakini menguasai berbagai aspek strategis pengelolaan keuangan negara.

"Kita udah tahu beliau yaa udah lama di kemenkeu sudah kerja di sana," kata Juda Agung saat ditemui awak media di Rancamaya Bogor, Kamis (1/10/2026).

Juda menekankan rekam jejak Luky yang pernah menduduki sejumlah posisi penting di lingkungan Kemenkeu, mulai dari Ditektorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) hingga Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR/DJSEF).

"Saya kira beliau menguasai banyak aspek ya, termasuk di anggaran oh, saya belum tahu pernah di anggaran pernah di perimbangan keuangan, pernah dimana lagi itu anggaran sudah, di DJSEF," kata Juda.

Adapun Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam perombakan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).