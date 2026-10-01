Profil Luky Alfirman, Mantan Dirjen Anggaran yang Dilantik Jadi Wamenkeu

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Bersama Nurkholisoh Ibnu Aman yang juga diangkat dalam posisi serupa, Luky bertugas membantu Menteri Keuangan Suahasil Nazara serta memperkuat jajaran pimpinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sebelumnya telah diisi oleh Wamenkeu Juda Agung.

Data dari Okezone, Luky Alfirman merupakan birokrat senior di Kemenkeu yang memiliki rekam jejak panjang. Pria kelahiran Bandung, 27 Maret 1970 ini mengawali masa pengabdiannya sebagai pegawai negeri di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak 1 Maret 1995.

Dari sisi latar belakang pendidikan, Luky meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1994. Ia kemudian melanjutkan studi di University of Colorado, Boulder, Amerika Serikat, hingga berhasil mengait gelar Master of Arts in Economics pada 2000 dan Ph.D in Economics pada 2004.

Sepanjang kiprahnya di DJP, Luky sempat dipercaya memegang sejumlah posisi strategis, seperti Kepala Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan, Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Subdirektorat Manajemen Transformasi dalam program reformasi administrasi perpajakan, hingga menjabat Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

Kariernya terus melesat saat menyeberang ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Pada 2011, ia ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Kebijakan APBN dan disusul menjadi Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro.