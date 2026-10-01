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Daftar Menteri dan Wamen Ekonomi yang Dilantik Prabowo, Ganti Menperin hingga Bahlil Rangkap Jabatan

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |15:45 WIB
Daftar Menteri dan Wamen Ekonomi yang Dilantik Prabowo, Ganti Menperin hingga Bahlil Rangkap Jabatan
Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian menteri dan menunjuk sejumlah pejabat sebagai wakil menteri bidang ekonomi di Kabinet Merah Putih. (Foto: Okezone.com/Setkab)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian menteri dan menunjuk sejumlah pejabat sebagai wakil menteri bidang ekonomi di Kabinet Merah Putih. Hal ini disampaikan dalam pelantikan dan pengucapan sumpah pejabat negara di Istana Negara.

Pertama, Prabowo menugaskan Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Dirinya akan merangkap jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Memang saya dapat telepon dari Pak Seskab untuk Menko merangkap Menteri ESDM. Kita jalankan semua tugas dari Bapak Presiden," ujar Bahlil di Istana Negara, Kamis (1/10/2026).

Kedua, Prabowo memutuskan mengganti Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Kepala Negara melantik Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian dalam pelantikan dan pengucapan sumpah pejabat di Istana Negara, hari ini.

Ketiga, Prabowo memperkuat Kementerian Keuangan dengan menambah wakil menteri keuangan. Dirinya melantik dua wakil menteri keuangan dalam pelantikan dan pengucapan sumpah pejabat negara di Istana Negara, hari ini. Dengan demikian, Menteri Keuangan Suahasil Nazara kini didampingi tiga wakil menteri keuangan.

Prabowo melantik Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai wakil menteri keuangan. Selain itu, Kepala Negara juga melantik Luky Alfirman sebagai wakil menteri keuangan.

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