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Intip Harta Kekayaan Menperin Sarmuji, Punya Kapal Laut hingga Utang Rp5,65 Miliar

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |16:17 WIB
Intip Harta Kekayaan Menperin Sarmuji, Punya Kapal Laut hingga Utang Rp5,65 Miliar
Muhammad Sarmuji ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Perindustrian. (Foto: Okezone.com/Setkab)
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JAKARTA - Muhammad Sarmuji ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Perindustrian. Dirinya memiliki total harta kekayaan Rp14,93 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2025. 

Harta tersebut terdiri atas tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, surat berharga, serta kas dan setara kas.

Dalam laporan tersebut, Sarmuji tercatat memiliki total harta Rp20,58 miliar. Namun, ia juga memiliki utang sebesar Rp5,65 miliar sehingga total harta kekayaan bersihnya mencapai Rp14,93 miliar.

Dari total harta yang dilaporkan, tanah dan bangunan menjadi salah satu komponen terbesar dengan nilai Rp10,46 miliar. Aset tersebut terdiri atas sejumlah tanah dan bangunan yang tersebar di Surabaya, Sidoarjo, Jakarta Selatan, dan Kediri.

Rinciannya, Sarmuji memiliki tanah seluas 364 meter persegi di Kota Surabaya senilai Rp725,21 juta yang diperoleh melalui hibah tanpa akta. Kemudian, tanah seluas 27.530 meter persegi di Kota Surabaya senilai Rp5,89 miliar yang juga berasal dari hibah tanpa akta.

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