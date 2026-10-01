Profil Dradjad Hari Wibowo, Ekonom yang Jadi Wamenko Perekonomian

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Dradjad Hari Wibowo untuk mengisi jabatan sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada hari ini, Kamis (1/10/2026).

Figur Dradjad telah lama berkiprah di kancah nasional sebagai ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) sekaligus mantan legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Di panggung perpolitikan Senayan, ia pernah menjabat sebagai Anggota Komisi XI DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi PAN untuk masa bakti 2004-2009.

Selain pernah dipercaya memimpin sebagai Direktur INDEF, kiprah organisasinya di partai terus berlanjut hingga menduduki posisi Ketua Dewan Pakar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN periode 2020–2025.

Merujuk informasi dari laman resmi INDEF, ekonom senior ini juga memiliki portofolio penugasan di lembaga strategis negara, salah satunya sebagai Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan pada Badan Intelijen Negara (BIN).

Adapun pada rentang waktu 2000 sampai 2004, Dradjad mengemban tugas sebagai Direktur Eksekutif Indonesian Eco-labeling Institute (LEI). Kiprah kepemimpinannya di sektor perbankan turut tercatat saat ia dipercaya menjadi Komisaris PT Bank Negara Indonesia (BNI) pada 2004.