Jadi Penasihat Khusus Presiden, Said Iqbal: Kau Boleh Kaya tapi Jangan Miskinkan Kami

Jadi Penasihat Khusus Presiden, Said Iqbal: Kau Boleh Kaya tapi Jangan Miskinkan Kami (Foto: Setpres)

JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyoroti kesejahteraan buruh hingga upah. Hal ini disampaikan Said usai resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto

Said Iqbal akan segera memberikan laporan dan menyampaikan pandangan terkait kesejahteraan buruh kepada Presiden.

“Beberapa hal yang mungkin nanti, karena saya kan langsung memberikan laporan ke Bapak Presiden melalui koordinasi dengan Pak Mensesneg,” ucap Said Iqbal usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Sejumlah hal yang akan dilaporkan kepada Presiden salah satunya berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Menurutnya, pertumbuhan ini harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata.

“Dalam pandangan kami, pertumbuhan itu harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata, kesetaraan kesempatan, setiap orang punya kesempatan. Kalau bahasa kami yang sederhana, kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami,” katanya.