Ini Perintah Khusus Prabowo ke Menko Hilirisasi Bahlil Lahadalia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas khusus kepada Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pelaksanaan agenda hilirisasi dan transisi energi. Bahlil dilantik sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Bahlil mengatakan, penugasan ini merupakan amanah dan tanggung jawab negara yang harus dijalankan dengan baik. Ia akan menjalankan tugasnya baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

"Hari ini alhamdulillah kami melakukan pelantikan dan dilantik Pak Presiden. Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap sebagai Menteri ESDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya emban," kata Bahlil usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Bahlil menilai hilirisasi dan transisi energi merupakan bagian dari program yang didorong Presiden Prabowo. Karena itu, ia akan menggunakan fungsi koordinasi kementerian koordinator untuk memperkuat konsolidasi antarkementerian dan mempercepat pelaksanaan agenda tersebut.

"Kita tahu Presiden punya program yang salah satu di antaranya tentang hilirisasi dan transisi energi. Ini yang harus kita mampu konsolidasikan lewat Kemenko untuk melakukan percepatan eksekusi ke depan," ujarnya.

Bahlil juga menegaskan akan menjalankan kedua amanah tersebut secara bersamaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan.

"Saya akan menjalankan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi," kata Bahlil.

(Feby Novalius)

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