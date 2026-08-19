Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Targetkan Panas Bumi Sumbang 15 Persen Bauran Energi RI pada 2050

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |15:06 WIB
Bahlil Targetkan Panas Bumi Sumbang 15 Persen Bauran Energi RI pada 2050
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menargetkan energi panas bumi atau geothermal dapat menyumbang sekitar 15 persen terhadap bauran energi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan energi panas bumi atau geothermal dapat menyumbang sekitar 15 persen terhadap bauran energi nasional pada 2050. Target tersebut dinilai realistis mengingat Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi yang sangat besar.

Bahlil menyebut potensi panas bumi di Indonesia mencapai 27-30 gigawatt (GW). Besarnya potensi tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan sumber daya geothermal terbesar di dunia.

Adapun hingga saat ini, kapasitas terpasang baru mencapai 2.776 megawatt (MW), atau setara 11,6 persen dari potensi panas bumi yang ada. Sehingga, masih terdapat potensi panas bumi yang belum tergali, sekitar 88,4 persen dari potensi yang ada.

"Yang kita pingin untuk bauran energi, Bu Enia (Dirjen EBTKE), targetkan aja lah sampai dengan 2050. Itu minimal, itu 15 persen dari total energi nasional kita," kata Bahlil dalam acara IIGCE 2026 di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Namun, dari sisi pemanfaatan, Indonesia masih berada di posisi kedua setelah Amerika Serikat. Karena itu, pemerintah mendorong percepatan pengembangan panas bumi agar potensi yang dimiliki dapat dikonversi menjadi energi dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.

Menurut Bahlil, pengembangan geothermal tidak boleh hanya dilihat dari sisi peningkatan kapasitas pembangkit listrik. Pemanfaatan panas bumi juga harus mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian, termasuk membuka lapangan kerja dan mendorong industri di sekitar wilayah pengembangan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/320/3235483//purbaya-Zugy_large.jpg
Bahlil-Purbaya Buka Suara Soal Isu Reshuffle
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/320/3235479//purbaya-pPt7_large.jpg
Saling Sanjung Menteri Nomor 1, Purbaya-Bahlil Bahas Nasib Pertalite  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/06/320/3234427//hilirisasi-fMBb_large.jpg
RI-Arab Saudi Jajaki Kerja Sama Hilirisasi dan Energi Terbarukan, Investasi Capai USD126,2 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/320/3234031//batu_bara-E2lK_large.jpg
Bahlil Prioritaskan Perusahaan Batu Bara dengan Setoran Besar dalam Relaksasi RKAB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/320/3230408//bahlil-Je5p_large.jpg
Bahlil Dampingi Prabowo Groundbreaking Blok Masela, Setelah 28 Tahun Akhirnya Dibangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/320/3227203//gas-6CgF_large.jpg
Harga Gas Industri Turun ke USD13 per MMBTU, Ini Dampaknya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement