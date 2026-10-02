Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Rangkap Jabatan, Jadi Menko Hilirisasi sekaligus Menteri ESDM

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |07:02 WIB
Bahlil Rangkap Jabatan, Jadi Menko Hilirisasi sekaligus Menteri ESDM
Bahlil Lahadalia kini merangkap dua jabatan di pemerintahan setelah Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Okezone.com/Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Bahlil Lahadalia kini merangkap dua jabatan di pemerintahan setelah Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pelantikan Bahlil berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Dalam prosesi tersebut, Bahlil mengucapkan sumpah jabatan sebagai pejabat negara.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara," kata Bahlil saat membacakan sumpah jabatan.

Dalam sumpah tersebut, Bahlil juga berjanji menjalankan tugas dan jabatannya dengan menjunjung tinggi etika serta penuh rasa tanggung jawab.

Penugasan Bahlil untuk merangkap sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri ESDM sebelumnya telah disampaikannya sebelum pelantikan.

Bahlil mengungkapkan dirinya mendapat telepon dari Sekretaris Kabinet terkait penugasan tersebut. Ia menyatakan siap menjalankan tugas yang diberikan Presiden Prabowo.

"Memang saya dapat telepon dari Pak Seskab untuk Menko merangkap Menteri ESDM. Kita jalankan semua tugas dari Bapak Presiden," ujar Bahlil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245474//tni-eoFW_large.jpg
Wamentan Saleh Mustafa, Jenderal Kopassus Penumpas Jagal Poso Si Barok di Gunung Biru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245434//bahlil-Z8SH_large.jpg
Geopolitik Dunia Berubah, Bahlil Ungkap Alasan Hilirisasi Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245419//bahlil-jyTD_large.jpg
Bahlil Tak Punya Target Kerja 3 Bulan sebagai Menko Hilirisasi: Saya Kerja Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245415//bahlil-c8H5_large.jpg
Bahlil Ungkap Alasan Prabowo Bentuk Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245412//sarmuji-50Bf_large.jpg
Sarmuji Jadi Menperin, Mau Benahi Industri Padat Karya hingga Tekstil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245411//suahasil-QpF2_large.jpg
Suahasil Sambut 2 Wamenkeu Baru, Kini Ada 3 Wakil Menteri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement