Suahasil Sambut 2 Wamenkeu Baru, Kini Ada 3 Wakil Menteri

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyambut kedatangan dua Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) baru, yakni Luky Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman, di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Kedua Wamenkeu baru tersebut tiba secara berbarengan di Gedung Djuanda I sekira pukul 15.30 WIB usai menjalani prosesi pelantikan di Istana Merdeka. Kemenkeu kemudian langsung menggelar acara penyambutan dilanjutkan dengan konferensi pers bersama Menkeu Suahasil Nazara dan Wamenkeu Juda Agung.

Dalam sambutannya, Suahasil menyampaikan rasa syukur atas bergabungnya dua pejabat baru yang akan melengkapi struktur pimpinan di Kemenkeu. Dengan pelantikan ini, Kemenkeu kini resmi kembali diperkuat oleh tiga orang Wakil Menteri Keuangan.

"Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari Istana dan Bapak Presiden telah melantik dua Wakil Menteri Keuangan yang baru. Dan bersama-sama dengan Wakil Menteri Keuangan, Pak Juda Agung," ujar Suahasil dalam sambutannya di Kantor Kemenkeu, Kamis (1/10/2026).

Suahasil menegaskan bahwa hadirnya formasi lengkap tiga Wamenkeu ini akan menjadi kekuatan tambahan dalam mengawal dan memimpin tata kelola keuangan negara ke depan.

"Jadi kita baru saja menyaksikan Presiden melantik dua Wakil Menteri Keuangan yang baru. Dan kami, saya hadir dan sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi tiga Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama. Yang akan bersama-sama dengan saya, memimpin Kementerian Keuangan," ungkap Suahasil.