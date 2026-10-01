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Sarmuji Jadi Menperin, Mau Benahi Industri Padat Karya hingga Tekstil

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |17:42 WIB
Sarmuji Jadi Menperin, Mau Benahi Industri Padat Karya hingga Tekstil
Sarmuji Jadi Menperin, Mau Benahi Industri Padat Karya hingga Tekstil (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menempatkan industri padat karya sebagai salah satu prioritas dalam menjalankan tugas barunya. Dia mengatakan, sejumlah industri yang memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, seperti industri sepatu dan tekstil, perlu menjadi perhatian utama Kementerian Perindustrian.

"Ini adalah tugas yang barangkali cukup berat. Karena sektor industri harus jadi leverage atau jadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja," kata Sarmuji usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Menurutnya, pembenahan diperlukan sektor industri secara bertahap, terutama pada industri yang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan mendorong perekonomian.

"Terutama industri yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja dan bisa menjadi pengungkit perekonomian tentu harus kita utamakan. Misalnya industri sepatu, industri tekstil dan lain-lain," ujarnya.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Sarmuji menyebut Kementerian Perindustrian membutuhkan koordinasi dengan sejumlah kementerian lainnya. Salah satunya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang berkaitan dengan sisi hulu investasi industri.

 

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