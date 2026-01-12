Prabowo: Indonesia Punya Geothermal Terbesar Dunia yang Belum Dimanfaatkan

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan keinginannya agar Indonesia mampu memproduksi sumber energi secara mandiri tanpa bergantung pada impor. Terlebih, Indonesia memiliki beragam sumber daya energi yang melimpah, termasuk potensi panas bumi (geothermal) terbesar di dunia.

"Indonesia diberikan karunia luar biasa. Kita memiliki sumber energi yang sangat besar. Cadangan batu bara kita salah satu yang terbesar di dunia. Kita punya kemampuan menghasilkan energi dari tanaman, dari kelapa sawit bisa menghasilkan solar atau biodiesel. Kita bisa memproduksi DME yang dapat menggantikan impor LPG dari luar. Kita juga memiliki geothermal terbesar di dunia yang belum kita manfaatkan secara maksimal. Selain itu, kita memiliki potensi energi dari air dan ke depan juga akan mengembangkan tenaga surya dengan panel-panel, sehingga kita sungguh-sungguh bisa menghasilkan energi kita sendiri," ujarnya saat Peresmian Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan, Senin (12/1/2026).

Menurut Prabowo, apabila seluruh sumber energi tersebut dapat dimaksimalkan, maka Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor energi. Ia pun berharap target tersebut dapat direalisasikan selama masa kepemimpinannya.

"Tidak perlu kita impor energi dari luar. Ini sasaran kita. Kita harapkan dalam lima tahun bisa tercapai. Tapi tidak ada masalah kalau tidak lima tahun, bisa tahun keenam atau tahun ketujuh. Yang penting kita harus menuju ke situ. Namun, siapa tahu dengan kerja keras kita bisa mewujudkannya lebih cepat," ujar Prabowo.

Prabowo menekankan bahwa negara yang merdeka harus mampu memproduksi pangan dan energi sendiri karena keduanya merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Menurutnya, tidak masuk akal sebuah negara ingin merdeka tetapi masih bergantung pada pasokan pangan dan energi dari luar negeri.