Prabowo: Kita Tak Boleh Impor Lagi 1 Barel Minyak dan 1 Tabung LPG

Prabowo: Kita Tak Boleh Impor Lagi 1 Barel Minyak dan 1 Tabung LPG (Foto: Tangkapan layar)

BALI - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia akan menuju swasembada energi. Menurutnya, Indonesia tidak boleh lagi impor 1 barel minyak dan 1 tabung LPG dalam waktu dekat.

Hal ini ditegaskan Prabowo saat peluncuran Program PLTS 100 GWp di Bali, Selasa (25/8/2026).

"Kita tidak boleh impor lagi 1 barel pun minyak, kita tidak boleh impor lagi insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya 1 tabung LPG pun, kita tidak boleh impor lagi," kata Prabowo.

Prabowo lantas menanyakan kesiapan hal tersebut kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sontak, Bahlil menyatakan kesiapan agar Indonesia tidak lagi impor minyak dan LPG.

"Menteri ESDM sanggup?" tanya Prabowo.