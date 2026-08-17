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7 Fakta Prabowo Geram Harga Komoditas RI Ditentukan Asing

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |13:10 WIB
7 Fakta Prabowo Geram Harga Komoditas RI Ditentukan Asing
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti soal Indonesia yang selama ini menjadi salah satu produsen komoditas terbesar dunia, tetapi harga komoditasnya justru ditentukan di luar negeri. Untuk mengubah kondisi ini, Prabowo pun menyiapkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sebagai salah satu strategi agar Indonesia memiliki acuan harga komoditas sendiri.

Berikut fakta-fakta Prabowo geram harga komoditas Indonesia ditentukan asing yang dirangkum Okezone, Senin (17/8/2026).

1. Jadi Produsen Besar Komoditas 

Prabowo mengatakan, Indonesia selama puluhan tahun menjadi produsen besar berbagai komoditas, seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, dan karet. Namun, harga komoditas yang dihasilkan dari sumber daya alam dan kerja masyarakat Indonesia masih kerap mengacu pada harga yang terbentuk di bursa komoditas luar negeri.

“Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar dunia untuk kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, karet, dan berbagai komoditas lainnya,” ujar Prabowo, dalam Pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 Beserta Nota Keuangannya.

“Tetapi terlalu sering harga kekayaan yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru ditentukan di luar negeri, di bursa komoditas luar negeri, dengan acuan yang tidak kita bentuk sendiri,” lanjutnya.

 

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