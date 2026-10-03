5 Fakta Prabowo Reshuffle Kabinet Menteri dan Wamen Ekonomi, Ada yang Rangkap Jabatan

5 Fakta Prabowo Reshuffle Kabinet Menteri dan Wamen Ekonomi, Ada yang Rangkap Jabatan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada 1 dan 2 Oktober 2026. Terhitung, Prabowo sudah melakukan delapan kali reshuffle Kabinet Merah Putih sejak pertama pada 19 Februari 2025.

Pada reshuffle Kabinet Merah Putih yang ketujuh atau pada 1 Oktober 2026, terdapat 18 pejabat baru yang dilantik di Istana Negara. Prabowo juga merombak besar-besaran susunan menteri dan wakil menteri (wamen) bidang ekonomi. Bahkan ada yang merangkap jabatan.

Sementara, reshuffle Kabinet Merah Putih yang kedelapan pada 2 Oktober dengan mengganti Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI serta melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta Prabowo reshuffle kabinet menteri dan wamen ekonomi, Jakarta, Sabtu (3/10/2026).

1. Pergantian Menperin hingga Lantik 2 Wamenkeu

Muhammad Sarmuji resmi menduduki posisi Menteri Perindustrian (Menperin) setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto. Sarmuji menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Selain itu, Prabowo juga resmi melantik Luky Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Keduanya melengkapi jajaran pimpinan Kementerian Keuangan untuk mendampingi Menteri Keuangan Suahasil Nazara serta Wamenkeu Juda Agung.

2. Suahasil Sambut 2 Wamenkeu Baru

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan rasa syukur atas bergabungnya dua pejabat baru yang akan melengkapi struktur pimpinan di Kemenkeu. Dengan pelantikan ini, Kemenkeu kini resmi kembali diperkuat oleh tiga orang Wakil Menteri Keuangan.

"Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik dua Wakil Menteri Keuangan yang baru. Dan bersama-sama dengan Wakil Menteri Keuangan, Pak Juda Agung," ujar Suahasil dalam sambutannya di Kantor Kemenkeu, Kamis (1/10/2026).

Suahasil menegaskan bahwa hadirnya formasi lengkap tiga Wamenkeu ini akan menjadi kekuatan tambahan dalam mengawal dan memimpin tata kelola keuangan negara ke depan.

"Jadi kita baru saja menyaksikan Presiden melantik dua Wakil Menteri Keuangan yang baru. Dan kami, saya hadir dan sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi tiga Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama. Yang akan bersama-sama dengan saya, memimpin Kementerian Keuangan," ungkap Suahasil.