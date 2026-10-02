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Profil dan Kekayaan Luky Alfirman, Pernah Dicopot Purbaya Kini Jadi Wamenkeu

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |11:15 WIB
Profil dan Kekayaan Luky Alfirman, Pernah Dicopot Purbaya Kini Jadi Wamenkeu
Profil dan kekayaan Luky Alfiman, pernah dicopot Purbaya kini jadi Wamenkeu. (Foto: Okezone.com/Instagram)
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JAKARTA - Profil dan kekayaan Luky Alfirman, pernah dicopot Purbaya kini jadi Wamenkeu. 

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Luky Alfirman mengungkapkan rasa syukurnya bisa kembali mengabdi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setelah sempat dilepas dari jabatannya beberapa bulan lalu.

Rasa syukur tersebut disampaikan Luky usai resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wamenkeu bersama Nur Kholis Ibnu Aman di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

“Senang sekali saya bisa kembali berada di sini. Saya tak henti-hentinya mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kesempatan saya bisa kembali lagi ke sini. Kalau ditanya, rasanya campur aduk. Excited, tapi juga ada kagetnya,” kata Luky di Kantor Kemenkeu, Jakarta.

Sebelumnya, Luky merupakan birokrat senior Kemenkeu yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Anggaran (DJA). Namun, ia dicopot dari posisi tersebut oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 21 April 2026 terkait persoalan kelayakan anggaran kendaraan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di hadapan jajaran pejabat dan pegawai Kemenkeu, Luky sempat berseloroh mengenai masa-masa di luar kementerian sebagai periode “hibernasi”.

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