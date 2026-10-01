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Kembali ke Kemenkeu, Wamenkeu Luky Ungkap Sempat Hibernasi Usai Dicopot Purbaya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |19:01 WIB
Kembali ke Kemenkeu, Wamenkeu Luky Ungkap Sempat Hibernasi Usai Dicopot Purbaya
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Luky Alfirman mengaku bersyukur bisa kembali mengabdi di Kementerian Keuangan. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Luky Alfirman mengaku bersyukur bisa kembali mengabdi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setelah sempat dilepas dari jabatannya beberapa bulan lalu. Rasa syukur tersebut disampaikan Luky usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wamenkeu bersama Nur Kholis Ibnu Aman di Istana Negara, Jakarta.

“Senang sekali saya bisa kembali berada di sini. Saya tak henti-hentinya mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehendak-Nya saya bisa kembali lagi ke sini. Kalau ditanya, rasanya campur aduk. Excited, tapi juga ada kagetnya,” kata Luky di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Sebelumnya, Luky merupakan birokrat senior Kemenkeu yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Anggaran (DJA). Namun, ia dicopot dari posisi tersebut oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 21 April 2026 terkait persoalan kelayakan anggaran kendaraan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di hadapan jajaran pejabat dan pegawai Kemenkeu, Luky sempat berseloroh mengenai masa-masa di luar kementerian sebagai periode "hibernasi".

“Kemarin saya ada masa hibernasi, Pak Menteri,” kelakar Luky yang disambut tawa jajaran pejabat Kemenkeu.

Luky pun meminta dukungan penuh dari seluruh jajaran internal agar dirinya dapat segera beradaptasi dan mengejar ketertinggalan terhadap dinamika kebijakan terbaru.

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