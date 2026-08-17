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5 Fakta Prabowo Mau Usut Direksi BUMN 30 Tahun ke Belakang

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |11:09 WIB
5 Fakta Prabowo Mau Usut Direksi BUMN 30 Tahun ke Belakang
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan suatu pengadilan ad hoc khusus. Pengadilan itu akan difungsikan mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan jajaran direksi perusahaan BUMN selama 30 tahun ke belakang. Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Berikut fakta-fakta Prabowo mau usut direksi BUMN 30 Tahun ke belakang yang dirangkum Okezone, Senin (17/8/2026).

1. Sejak Danantara Dibentuk

Mulanya, Prabowo mengatakan, sejak Danantara dibentuk, ditemukan ada 1.074 perusahaan BUMN. Jumlah ini cukup mengejutkannya, sebab Prabowo mengira jumlah perusahaan BUMN hanya sekitar 300-400 perusahaan. Ia mengatakan, perusahaan BUMN ini juga kadang berjalan tidak semestinya.

"BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini," ujar Prabowo.

 

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