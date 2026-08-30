7 Fakta LRT Kelapa Gading-Manggarai Batal Diresmikan Prabowo, Tarif Rp5.000 hingga Rencana ke Dukuh Atas

Peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai yang semula dijadwalkan pada Rabu (26/8/2026) batal digelar sesuai jadwal. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai yang semula dijadwalkan pada Rabu (26/8/2026) batal digelar sesuai jadwal. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memilih menjadwalkan ulang peresmian setelah melakukan evaluasi akhir dan menyempurnakan sejumlah fasilitas layanan.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya dijadwalkan meresmikan langsung moda transportasi publik tersebut. Namun, Pemprov DKI Jakarta menilai peresmian perlu dilakukan setelah seluruh detail fasilitas dan layanan dipastikan siap.

Di sisi lain, proyek LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai disebut telah rampung dari sisi pembangunan rel dan jalur layang. Pemerintah juga menyiapkan tarif sementara Rp5.000 hingga Oktober 2026 serta rencana memperpanjang lintasan hingga Dukuh Atas.

Berikut fakta-fakta LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai yang batal diresmikan Prabowo yang dirangkum Okezone, Minggu (30/8/2026):

1. Peresmian LRT Kelapa Gading-Manggarai Ditunda

Pemprov DKI Jakarta menunda sementara atau menjadwalkan ulang peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai. Moda transportasi publik tersebut sebelumnya dijadwalkan diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (26/8/2026).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Marulina Dewi mengatakan Pemprov DKI Jakarta perlu menyempurnakan sejumlah fasilitas LRT Jakarta sebelum peresmian dilakukan.

Pemprov DKI Jakarta bersama PT Jakarta Propertindo (Perseroda) tetap menjalankan tahapan yang telah direncanakan terkait pengembangan koridor Kelapa Gading-Manggarai.

“Setelah melakukan evaluasi akhir terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan, Pemprov DKI memutuskan untuk menjadwalkan ulang peresmian LRT Jakarta Kelapa Gading–Manggarai. Kami ingin peresmian dilaksanakan setelah penyempurnaan sejumlah detail pada fasilitas,” ujar Marulina.

2. Peresmian Menunggu Penyempurnaan Layanan

Pemprov DKI Jakarta belum menetapkan jadwal baru peresmian LRT Kelapa Gading-Manggarai. Waktu peresmian akan ditentukan setelah evaluasi akhir keseluruhan pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan penyempurnaan layanan.