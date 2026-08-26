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LRT Kelapa Gading-Manggarai Diresmikan Hari Ini, Tarif Rp5.000

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |07:02 WIB
LRT Kelapa Gading-Manggarai Diresmikan Hari Ini, Tarif Rp5.000
LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai akan diresmikan hari ini. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA - LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai akan diresmikan hari ini, Rabu (26/8/2026). Tarif sementara yang dikenakan sebesar Rp5.000 untuk sekali perjalanan.

"Jadi untuk sementara sampai dengan Oktober nanti tarifnya masih menggunakan tarif flat yang ada sekarang ini, Rp5.000 per transportasinya, flat," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Pramono menyebut akan menetapkan tarif resmi transportasi publik tersebut pada Oktober mendatang. Pramono juga tidak menutup kemungkinan adanya tarif khusus sebagai bentuk kado bagi masyarakat.

Proyek LRT Fase 1A Kelapa Gading-Velodrome saat ini telah beroperasi dan dapat digunakan masyarakat. Sementara itu, LRT Fase 1B Rawamangun-Manggarai baru akan diresmikan pada Agustus 2026.

Pramono meyakini akan terjadi lonjakan penumpang ketika rute LRT ini telah mencapai Manggarai. Ditambah lagi, Pemprov DKI Jakarta akan memperpanjang lintasan dari Stasiun Manggarai hingga menjangkau kawasan Dukuh Atas.

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