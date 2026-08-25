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Tarif LRT Kelapa Gading-Manggarai Rp5.000, Siap Diresmikan Prabowo 26 Agustus

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 25 Agustus 2026 |14:01 WIB
Tarif LRT Kelapa Gading-Manggarai Rp5.000, Siap Diresmikan Prabowo 26 Agustus
Tarif LRT Kelapa Gading-Manggarai Rp5.000, Siap Diresmikan Prabowo 26 Agustus (Foto: Okezone)
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JAKARTA - LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai siap diresmikan pada Rabu 26 Agustus 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Tarif LRT rute Kelapa Gading-Manggarai dipatok Rp5.000.

"Jadi untuk sementara sampai dengan Oktober nanti tarifnya masih menggunakan tarif flat yang ada sekarang ini Rp5.000 per transportasinya, flat," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di stasiun LRT Jakarta Manggarai, Senin (24/8/2026).

Pramono menjelaskan akan menetapkan tarif resmi LRT Jakarta rute tersebut pada Oktober 2026. Dia tak menutup kemungkinan adanya tarif khusus sebagai bentuk kado bagi masyarakat.

"Ada kemungkinan angkanya nanti kita apa memberikan kado sesuatu lah, tapi nanti kami putuskan. Tetapi yang jelas untuk sementara digunakan flat Rp5.000. Mudah-mudahan bulan Oktober sudah bisa diputuskan berapa tarif yang akan diberlakukan di LRT Jakarta secara keseluruhan," sambungnya.

Sekadar informasi, proyek LRT Fase 1A, Kelapa Gading-Velodrome saat ini telah beroperasi dan bisa digunakan masyarakat. Sementara LRT Fase 1B Rawamangun-Manggarai baru akan diresmikan 26 Agustus 2026

Pramono menyakini akan terjadi lonjakan penumpang ketika rute LRT ini telah mencapai Manggarai. Ditambah lagi, Pemprov DKI Jakarta akan memperpanjang lintasan dari stasiun Manggarai menjangkau kawasan Dukuh Atas.

"Kami memprediksi nanti kalau sudah tersambung dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai ini, kurang lebih antara 60 sampai 80 ribu di tahap-tahap awal," ucap dia. 

 

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