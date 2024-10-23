Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Proyek LRT Velodrome-Manggarai Capai 32%, Lebih Cepat dari Target

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |07:20 WIB
Proyek LRT Velodrome-Manggarai Capai 32%, Lebih Cepat dari Target
Proyek LRT Velodrome-Manggarai. (Foto: Okezone.com/LRT)
JAKARTA - Proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 kilometer sudah mencapai 32,35%.

"Progres proyek LRT saat ini sudah 32,35%. Realisasi tersebut lebih cepat dari target," kata Direktur Operasi I Waskita Karya Ari Asmoko, dikutip dari Antara, di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Sebagai kontraktor, perusahaannya didorong terus mengerjakan proyek LRT Jakarta ini secara tepat waktu dan tepat mutu. Adapun target penyelesaian LRT Jakarta ini, kata dia, yakni pada tahun 2026 sehingga dapat beroperasi pada awal 2027.

"Setiap minggu pun dilakukan rapat progres, sehingga potensi percepatan terus dilakukan," ujar dia.

Ari menjelaskan, pembangunan LRT Jakarta Fase 1B sudah mencapai pengecoran slabdeck viaduct (elemen struktur horizontal untuk pendukung vertikal dari suatu sistem struktur) sampai 1,4 kilometer serta pemasangan third rail pada sepanjang jalur Stasiun Velodrome menuju Stasiun Rawamangun.

"Kehadiran LRT Jakarta Fase 1B akan menyempurnakan integrasi transportasi di Stasiun Manggarai, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi moda angkutan umum di Jakarta,” ujar Ari.

Ari mengatakan pembangunan LRT Jakarta Fase 1B ini merupakan upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan yang menjadi masalah klasik perkotaan akibat peningkatan pesat jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Halaman:
1 2
