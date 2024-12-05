Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Catat Rekor, Tembus 2 Juta pada November 2024

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |14:02 WIB
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Catat Rekor, Tembus 2 Juta pada November 2024
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Catat Rekor. (Foto: Okezone.com/KAI)
A
A
A

JAKARTA - LRT Jabdebek mencatatkan total 2.033.103 pengguna pada bulan November 2024. Rata-rata jumlah pengguna pada hari kerja mencapai 83.609, sementara pada akhir pekan tercatat 36.096 pengguna.

Pada 26 November 2024, LRT Jabodebek mencatatkan rekor jumlah pengguna harian tertinggi sejak diresmikan pada 28 Agustus 2023, dengan total 94.172 pengguna. Angka ini menunjukkan bahwa LRT Jabodebek telah menjadi pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transportasi yang efisien, nyaman dan dapat diandalkan.

Adapun tiga stasiun dengan jumlah pengguna terbanyak pada November 2024 yakni Stasiun Dukuh Atas BNI, Harjamukti, dan Kuningan. Stasiun Dukuh Atas BNI mencatatkan 312.364 pengguna tap in dan 276.789 pengguna tap out, disusul Stasiun Harjamukti dengan 231.860 pengguna tap in dan 240.456 pengguna tap out, serta Stasiun Kuningan dengan 186.180 pengguna tap in dan 178.908 pengguna tap out.

Manager Public Relations LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono, menyampaikan bahwa LRT Jabodebek sangat menghargai kepercayaan masyarakat yang terus terjaga.

"Hal ini memotivasi LRT Jabodebek untuk terus berinovasi dan memastikan layanan tetap menjadi pilihan bagi masyarakat Jabodebek," ujar Mahendro, Kamis (5/12/2024).

Sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan pengguna, LRT Jabodebek menambah 10 perjalanan pada akhir pekan mulai 23 November 2024. Penambahan ini bertujuan memberikan lebih banyak fleksibilitas bagi para pengguna, terutama pada akhir pekan yang semakin ramai. Selain itu, LRT Jabodebek berhasil mempertahankan ketepatan waktu yang baik, dengan angka 98,68% pada bulan November, lebih tinggi dibandingkan 98,32% pada bulan Oktober.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186990/lrt_jabodebek-uY0A_large.jpg
LRT Jabodebek Tambah Perjalanan Jadi 430 per Hari, Waktu Tunggu Lebih Cepat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180464/qris_tap-VSZh_large.jpg
Tiket LRT Jabodebek Sudah Bisa Bayar Pakai QRIS Tap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179398/lrt-kwcH_large.jpg
LRT Jabodebek Mogok Bikin Penumpang Jalan Kaki di Atas Ketinggian, KAI Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179252/lrt_jabodebek-UZqB_large.jpg
Gangguan Listrik Jadi Penyebab LRT Jabodebek Mogok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170453/lrt_jakarta-KQFE_large.jpeg
Roberto Akyuwen Jadi Dirut LRT Jakarta, Ini Susunan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167918/lrt_jabodebek-26wI_large.jpg
Proyek LRT Jakarta Fase 1B Dikebut, Progres Capai 67,12 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement