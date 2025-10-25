Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gangguan Listrik Jadi Penyebab LRT Jabodebek Mogok

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 25 Oktober 2025 |19:31 WIB
Gangguan Listrik Jadi Penyebab LRT Jabodebek Mogok
LRT Jabodebek (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Layanan LRT Jabodebek mengalami gangguan operasional pada Sabtu (25/10/2025). 

Gangguan tersebut menyebabkan sejumlah rangkaian kereta terhenti di jalur dan memaksa ratusan penumpang dievakuasi ke stasiun terdekat.

Manager Public Relations LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono, menjelaskan bahwa gangguan disebabkan oleh kendala pada sistem tertrail yang berfungsi sebagai penyuplai listrik untuk rangkaian LRT.

“Gangguan tersebut disebabkan adanya kendala pada sistem tertrail sebagai penyuplai listrik untuk tren set LRT Jabodebek. Sehingga semua perjalanan pada lintas pelayanan LRT Jabodebek pada pagi hari tadi sempat mengalami kendala,” ujar Mahendro dalam keterangan resminya.

Akibat dari masalah yang terjadi, lima tren set LRT Jabodebek terpaksa berhenti di petak jalur, dan seluruh 653 penumpang yang berada di dalamnya harus dievakuasi ke stasiun terdekat. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170453/lrt_jakarta-KQFE_large.jpeg
Roberto Akyuwen Jadi Dirut LRT Jakarta, Ini Susunan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167918/lrt_jabodebek-26wI_large.jpg
Proyek LRT Jakarta Fase 1B Dikebut, Progres Capai 67,12 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/320/3166500/lrt_jabodebek-MzHf_large.jpg
LRT Jabodebek Tingkatkan Pengamanan di Sejumlah Stasiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163673/lrt_jabodebek-E9RT_large.jpg
HUT Ke-80 RI, Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Capai 78 Ribu Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/320/3153292/lrt_jabodebek-0264_large.jpg
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Tembus 13 Juta pada Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/320/3148924/penumpang_lrt_jabodebek-oanW_large.jpg
PNS Jakarta Wajib Naik Transportasi Umum, Penumpang LRT Jabodebek Naik 12 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement